ABD'deki yangınlar ve fırtına endişe kaynağı olmayı sürdürüyor - Son Dakika
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ABD'deki yangınlar ve fırtına endişe kaynağı olmayı sürdürüyor

01.08.2022 18:11
ABD'deki yangınlar ve fırtına endişe kaynağı olmayı sürdürüyor

NEW ABD'nin batı yakasında biri "yılın en büyük yangını" olarak gösterilen ve hasara yol açan toplam 5 yangın henüz söndürülemedi.

NEW ABD'nin batı yakasında biri "yılın en büyük yangını" olarak gösterilen ve hasara yol açan toplam 5 yangın henüz söndürülemedi.

ABD Orman Servisi Sözcüsü Adrienne Freeman, kuzey Californiya'daki Klamath Ulusal Ormanı'nda kontrolden çıkan yangının ve dün Oregon eyalet sınırının hemen güneyinde yaşanan gök gürültülü fırtınaların büyük bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Freeman, "Bu gök gürültüsü kıvılcımları, ateşi her yöne üfleyebilecek sert, düzensiz rüzgarlarla birlikte gelir. Orman yatakları çok kuru ve yıldırımlarla alev alabilir." dedi.

Siskiyou ilçesinin kırsalında patlak veren yılın en büyük yangını ise iki günde 207 kilometrekareden daha fazla alanda yayıldı.

California'da cumartesi günü yıldırımların yol açtığı başka bir yangının da Seiad kasabasını tehdit ettiği, dün yakın bir bölgedeki üçüncü yangın nedeniyle de yaklaşık 500 evin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

California Valisi Gavin Newsom'ın olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.

Öte yandan, hafta sonu, Montana eyaletinin kuzeybatısındaki otlaklarda çıkan yangın 44 kilometrekareye, Idaho'nun Somon-Challis Ulusal Ormanı'ndaki alevler hızla 196 kilometrekarelik alana ulaştı.

Idaho yangınının henüz yaklaşık beşte birlik kısmı kontrol altına alınabildi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kaliforniya, Oregon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'deki yangınlar ve fırtına endişe kaynağı olmayı sürdürüyor - Son Dakika

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