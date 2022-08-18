ABD'de 2 Müslüman cinayetinin şüphelisi ikinci kez hakim karşısında

NEW ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque şehrinde 2 Müslümanın öldürülmesine yönelik "baş şüpheli" olarak yakalanan Muhammad Syed'in, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İki Müslümanı öldürmekle suçlanan Syed, video konferans yoluyla ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkemede Yargıç Joseph Montano, avukatların Syed'in tutuksuz yargılanma talebine karşı çıkarak, "Eldeki bilgiler Syed'i yargılanmak üzere salıverirsem toplum için büyük bir tehdit oluşturacağını gösteriyor." dedi.

Afganistan kökenli 51 yaşındaki Syed, 26 Temmuz'da 41 yaşındaki Aftab Hussein ile 1 Ağustos'ta 27 yaşındaki Muhammad Afzaal Hussain'i öldürmekle suçlanıyor.

Savcılar ayrıca, 5 Ağustos'ta vurulan 25 yaşındaki Naeem Hussain ile geçen yıl 7 Kasım'da öldürülen 62 yaşındaki Mohammad Zaher Ahmadi cinayetleri hakkında da Syed'i "en muhtemel şüpheli kişi" olarak görmeye devam ettiğine dair ellerinde "yeterince güçlü" kanıtlar olduğunu savunuyor.

New Mexico eyaletinin en büyük şehri Albuquerque'da, 3'ü son üç hafta içinde olmak üzere son 9 ayda 4 Müslümanın vurularak öldürülmesi korku ve endişeye neden olmuştu.

Albuquerque polisi, öldürülen Müslümanların ırk ve din temelli olarak hedef seçildiklerine ve katilin aynı kişi veya kişiler olduğuna inandıklarını belirtmiş, cinayetler nedeniyle Müslümanlara ait bölgelerde güvenliği arttırmıştı.

Polis, ihbarları değerlendirerek 9 Ağustos'ta Muhammad Syed'i Teksas'a giderken yakalamış, Syed'in aracında ve evinde yaptığı aramalarda, ateşli silahlar bulunmuş ve mermilerinin cinayet yerlerinde bulunan mermi kovanları ile eşleştiği açıklanmıştı.

Syed'in evinde ayrıca cinayet kurbanı iki kişiyi de belli ölçüde tanıdığını gösteren belgeler bulunduğu kaydedilmişti.

Cinayetleri kişisel husumetten kaynaklı nedenlerle işlemiş olabileceği düşünülen Syed, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetmişti.