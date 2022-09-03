Emniyet Genel Müdürü Aktaş New York'taki BM Zirvesi'nde temaslarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyet Genel Müdürü Aktaş New York'taki BM Zirvesi'nde temaslarda bulundu

03.09.2022 19:22
Emniyet Genel Müdürü Aktaş New York'taki BM Zirvesi'nde temaslarda bulundu

NEW Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 3. Polis Şefleri Zirvesi'ne katılarak temaslarda bulundu.

NEW Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 3. Polis Şefleri Zirvesi'ne katılarak temaslarda bulundu.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde 31 Ağustos - 02 Eylül 2022'de düzenlenen zirveye katılan Aktaş ve beraberindeki heyet, 113 ülkeden 500'den fazla bakan, diplomat ve polis şefiyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Zirvenin ilk oturumunda konuşma yapan Aktaş, terör, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele başta olmak üzere birçok alanda uluslararası iş birliğinin önemine değindi.

Aktaş, Türkiye'nin BM ile yürütülen müşterek faaliyetlerde barışı koruma operasyonlarına yapmakta olduğu ve gelecekte sunacağı katkıları anlattı.

Aktaş ve heyeti ayrıca, güvenlik alanında yürütülen iş birliği faaliyetleri kapsamında, BM Hukukun Üstünlüğü ve Güvenlik Kurumları Genel Sekreter Yardımcısı Alexandre Zouev, BM Barış Operasyonları Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, BM Polis Danışmanı ve Polis Birimi Başkanı Luis Carrilho ile Litvanya, Vietnam ve Zimbabve'den bakan düzeyinde yetkililerle yaptığı ikili görüşmelerde olası iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Heyet son olarak, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi.

YORUMLAR
500
Sakarya, UNESCO 'Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na katıldı Sakarya, UNESCO 'Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na katıldı Birleşmiş Milletler: 6.4 milyon Pakistanlı vahim durumda Birleşmiş Milletler: 6.4 milyon Pakistanlı vahim durumda
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mehmet Aktaş, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş New York'taki BM Zirvesi'nde temaslarda bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 19:22:36. #1.12#
SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürü Aktaş New York'taki BM Zirvesi'nde temaslarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement