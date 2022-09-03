Emniyet Genel Müdürü Aktaş New York'taki BM Zirvesi'nde temaslarda bulundu

NEW Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 3. Polis Şefleri Zirvesi'ne katılarak temaslarda bulundu.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde 31 Ağustos - 02 Eylül 2022'de düzenlenen zirveye katılan Aktaş ve beraberindeki heyet, 113 ülkeden 500'den fazla bakan, diplomat ve polis şefiyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Zirvenin ilk oturumunda konuşma yapan Aktaş, terör, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele başta olmak üzere birçok alanda uluslararası iş birliğinin önemine değindi.

Aktaş, Türkiye'nin BM ile yürütülen müşterek faaliyetlerde barışı koruma operasyonlarına yapmakta olduğu ve gelecekte sunacağı katkıları anlattı.

Aktaş ve heyeti ayrıca, güvenlik alanında yürütülen iş birliği faaliyetleri kapsamında, BM Hukukun Üstünlüğü ve Güvenlik Kurumları Genel Sekreter Yardımcısı Alexandre Zouev, BM Barış Operasyonları Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, BM Polis Danışmanı ve Polis Birimi Başkanı Luis Carrilho ile Litvanya, Vietnam ve Zimbabve'den bakan düzeyinde yetkililerle yaptığı ikili görüşmelerde olası iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Heyet son olarak, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi.