New York'a Teksas'tan sığınmacı otobüsleri gelmeye devam ediyor - Son Dakika
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New York'a Teksas'tan sığınmacı otobüsleri gelmeye devam ediyor

04.09.2022 20:34
New York'a Teksas'tan sığınmacı otobüsleri gelmeye devam ediyor

NEW New York'a Teksas'tan gelen sığınmacı otobüslerinin sonuncusunda çoğu güney Amerikalı 83 kişinin şehre ulaştığı görüldü.

NEW New York'a Teksas'tan gelen sığınmacı otobüslerinin sonuncusunda çoğu güney Amerikalı 83 kişinin şehre ulaştığı görüldü.

Manhattan kentindeki otobüs terminaline sabah saatlerinde ulaşan otobüsten, 15'i çocuk toplam 83 kişi indi.

New York Belediyesi Göçmenlik İlişkileri Komisyonu Başkanı Manuel Castro ve bazı gönüllü vakıf temsilcileri, Teksas'tan otobüslere bindirilip gönderilen sığınmacıları güler yüzle karşılayarak bilgilendirici materyal ve ihtiyaç malzemesi dağıttı.

Yetkililer, sığınmacı taşıyan otobüslerin kasım ayındaki seçimlere kadar gelmeye devam etmesini beklediklerini belirtti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, daha önce yaptığı açıklamada, şu ana kadar Teksas'tan otobüslerle 5 bin 700 civarında sığınmacının geldiğini ve barınaklara yerleştirildiğini ifade etmişti.

Yardım kuruluşları Teksas eyaletine tepkili

Hispanic Federation Başkanı Frankie Miranda, Teksas eyalet yetkililerinin New York ile hiçbir iletişim kurmadan, kendi kararıyla sığınmacıları otobüslere bindirip New York'a göndermeye devam etmesini eleştirirken, gelenlere mümkün olan her türlü yardımı yapacaklarını bildirdi.

Geçici konaklama için bazı otellerle anlaşan ve yeni barınaklar açmak durumunda kalan New York Belediyesi, sığınmacılar için kapasiteyi daha da genişletmek gerekeceğine dikkati çekti.

Teksas Valisi Gregg Abbot, uzun süredir Meksika sınırından ABD'ye kaçak giren sığınmacı sorununu gündeme taşıdığını, eyaletin bu sorunla tek başına mücadele edemeyeceğini dile getirmişti.

Abbot, Fox News'e verdiği demeçte, "Sığınmacılar kendi şehirlerinde görününceye kadar pek çok insan buna kayıtsız kaldı. New York belediye başkanına, tam olarak neler olup bittiğini görmesi için Teksas'a gelmesi yönünde hala açık bir davetimiz var." şeklinde konuşmuştu.

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Kaynak: AA

Manhattan, New York, Teksas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'a Teksas'tan sığınmacı otobüsleri gelmeye devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: New York'a Teksas'tan sığınmacı otobüsleri gelmeye devam ediyor - Son Dakika
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