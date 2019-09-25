Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

1 saat önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,22 artışla 26.866,75 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 kazançla 2.968,33 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 değer kazancıyla 7.994,32 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için resmi girişimde bulunmasının ardından dün düşüşle kapanan New York borsası, bugüne yükselişle başladı.

Nancy Pelosi, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı ve Demokrat Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirterek, "Trump'ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltalıyor." ifadesini kullanmıştı.

Donald Trump, Dow Jones, New York, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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