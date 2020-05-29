New York borsasında Nasdaq ve S&P 500 endeksleri yükselirken Dow Jones geriledi

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,07 azalarak 25.383,11 puana geriledi. S&P 500 endeksi, yüzde 0,53 artarak 3.045,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 yükselişle 9.489,87 puana çıktı. New York borsasında endeksler, ABD ve Çin arasında artan gerilimle gün boyu dalgalı bir seyir izledi. ABD Başkanı Donald Trump, finansal piyasalar konusunda kurulan çalışma grubuna, ABD finansal piyasalarında yer alan Çinli şirketlerin eylemleri üzerinde çalışma emri verdiğini duyurdu. Trump, Hong Kong'un otonomisine zarar veren Çin ve Hong Konglu yetkililere de yaptırım için gerekli adımların atılacağını ifade etti. Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, nisanda aylık yüzde 13,6 azalarak rekor seviyede düşüş gösterdi. Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmeye başlanması ve talepteki toparlanmayla petrol fiyatları da yükselişini sürdürdü. ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı, TSİ 23.18 itibarıyla yüzde 4,92 artışla 35,37 dolardan alıcı bulurken, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varil fiyatı aynı dakikalarda yüzde 4,58 artarak 37,68 dolardan işlem gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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