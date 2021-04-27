New York hapishane yöneticisi, kendini hücreye asan mahkumu görmezden gelmekle suçlandı - Son Dakika

New York hapishane yöneticisi, kendini hücreye asan mahkumu görmezden gelmekle suçlandı

27.04.2021 20:45
New York hapishane yöneticisi, kendini hücreye asan mahkumu görmezden gelmekle suçlandı, System.String[]

NEW ABD'nin New York kentindeki hapishanede görevli Rebecca Hillman hakkında, gözetimindeki bir tutuklunun ölümü nedeniyle cezai ihmal suçlamasıyla dava açıldı.

NEW ABD'nin New York kentindeki hapishanede görevli Rebecca Hillman hakkında, gözetimindeki bir tutuklunun ölümü nedeniyle cezai ihmal suçlamasıyla dava açıldı.

Manhattan Bölgesi Başsavcısı Cyrus Vance, yaptığı yazılı açıklamada, Manhattan Gözaltı Kompleksi yöneticisi Hillman'ın, kasım 2020'de kendini hücresinde asan 29 yaşındaki Ryan Wilson'a 15 dakika boyunca müdahale etmemekle suçlandığını duyurdu.

Vance, Wilson'ın daha önce Hillman'a kendisini öldürmek istediğini söylediği ve 22 Kasım 2020'de yatak çarşafından yaptığı ip ile intihar ettiği, intihar sırasında Hillman'ın, hücresine girmek isteyen gardiyanlara, Wilson'ın "numara yaptığı" gerekçesiyle 15 dakika boyunca izin vermediğini belirtti.

38 yaşındaki Hillman'ın ayrıca, daha sonra ölüm raporuna, Wilson'un intiharına "hücresine girerek derhal müdahale edildiğini" yazarak yalan söylediği kaydedildi.

Hillman, hakkındaki suçlamaları reddederken, CBS kanalında ise hapishanede emri altında çalışan gardiyanların ise ilk ifadelerinde aleyhine tanıklık ettiği bilgisi paylaşıldı.

Washington Post'a açıklama yapan Wilson'un avukatı, işsiz olan müvekkilinin karnını doyurmak için hırsızlık suçlamasıyla içeri girdiğini, uzun süredir akli ve psikolojik sorunları bulunduğunun hapishane yönetimi tarafından bilindiğini öne sürdü.

Kefaletsiz şekilde gözaltına alınan Hillman'ın 28 Temmuz'da hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Manhattan, New York, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York hapishane yöneticisi, kendini hücreye asan mahkumu görmezden gelmekle suçlandı - Son Dakika


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