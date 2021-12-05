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New York Times: Esed rejimine yakın isimler ülkeyi "narko-devlete" dönüştürdü - Son Dakika

New York Times: Esed rejimine yakın isimler ülkeyi "narko-devlete" dönüştürdü

05.12.2021 21:25
New York Times: Esed rejimine yakın isimler ülkeyi "narko-devlete" dönüştürdü

NEW Amerikan New York Times gazetesi, Suriye'deki Beşşar Esed rejimine yakın isimlerin yasa dışı uyuşturucu üretip satarak ülkeyi bir "narko-devlete" dönüştürdüklerini ileri sürdü.

NEW Amerikan New York Times gazetesi, Suriye'deki Beşşar Esed rejimine yakın isimlerin yasa dışı uyuşturucu üretip satarak ülkeyi bir "narko-devlete" dönüştürdüklerini ileri sürdü.

New York Times'da yayınlanan makalede, 10 yıl süren iç savaşın külleri üzerinde rejim lideri Beşşar Esed'in ortakları ve akrabaları tarafından kurulan milyarlarca dolarlık yasa dışı uyuşturucu endüstrisinin, Suriye'nin yasal ihracatını geride bıraktığı ve ülkeyi dünyanın en yeni uyuşturucu devletine dönüştürdüğü savunuldu.

Ülkenin başlıca üretiminin, Suudi Arabistan ve başka Arap ülkelerinde yaygın olarak kullanılan uyarıcı hap olduğu vurgulanan makalede, faaliyetlerin tüm ülkeye yayılan üretimhanelerde, hapların ihraç edilmek üzere gizlendiği paketleme tesislerinde ve onları yurt dışındaki ağlarda dağıtan kaçakçılık ağı üzerinden yürütüldüğü kaydedildi.

Makalede, 10 ülkede polis yetkilileri, uluslararası ve bölgesel uyuşturucu uzmanları, uyuşturucu ticareti konusunda bilgi sahibi olan Suriyeliler ve ABD yetkilileri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda üretim ve dağıtımın önemli bölümünün Suriye'deki rejimin en güçlü figürlerinden olan, Esed'in küçük kardeşi Mahir Esed'in komuta ettiği Suriye Silahlı Kuvvetleri Dördüncü Zırhlı Tümeni tarafından gerçekleştirdiği belirtildi.

Dördüncü Zırhlı Tümeni'nin Tümgeneral Hasan Bilal yönetimindeki güvenlik birimini, uyuşturucu ağının sinir sistemi olarak nitelendirildiği makalede, endüstrinin başlıca diğer figürleri arasında rejime ve Hizbullah'a yakın iş adamlarının ve soyadları sayesinde tüm yasa dışı faaliyetleri gerçekleştirebilen Esed'in akrabalarının bulunduğunun altı çizildi.

Siyaset ve iş dünyası figürlerinin, ülke ekonomisini yıkan ve halkı fakirliğe mahkum eden iç savaş sonucunda, Amerikan ekonomik yaptırımlarını aşarak nakit paraya ulaşmak amacıyla uyuşturucu ticaretine girdiği aktarılan makalede, ülkede uyuşturucu ticaretinin yasal ihracatı geride bıraktığına işaret edildi.

Makalede, son yıllarda Yunanistan, İtalya, Suudi Arabistan gibi ülkelerde el geçirilen milyonlarca hapın büyük bölümünün Suriye kaynaklı olduğu ifade edildi.

Geçen yıl İtalya'da yaklaşık 84 milyon, bu yıl Malezya'da ise 94 milyon uyarıcı hap ele geçirildiği belirtilen makalede, yetkililerin ele geçirilen miktarın ticaretin çok küçük bir bölümünü ortaya koyduğunu aktardığı kaydedildi.

Bu yıl dünyada ele geçirilen 250 milyon uyarıcı hapın, 4 yıl öncesinin 18 katı olduğu vurgulanan makalede, görüşlere de yer verildi.

Bölgesel güvenlik uzmanları, uyarıcı haplar için kurulan kaçakçılık ağının daha tehlikeli uyuşturucular için kullanılmaya başlandığı konusunda uyarırken, uyuşturucuyla mücadele konusunda en büyük problemin, arkasında bu faaliyeti sona erdirmek istemeyen bir rejimin bulunması olduğunu belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Suriye özel temsilcisi olan Joel Rayburn de "İş birliği yapmak için Suriye rejimine başvurmanın hiçbir anlamı yok. Uyuşturucuyu rejim ihraç ediyor. Uyuşturucu kartellerini görmezden geliyor değiller. Rejimin kendisi uyuşturucu karteli." değerlendirmesinde bulundu.

Togo Cumhuriyeti, Uyuşturucu, New York, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York Times: Esed rejimine yakın isimler ülkeyi 'narko-devlete' dönüştürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York Times: Esed rejimine yakın isimler ülkeyi "narko-devlete" dönüştürdü - Son Dakika
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