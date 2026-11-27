ABD'nin New York kentinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakları su basarken şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar evlerin ve otomobillerin üzerine devrildi. New York Valisi Kathy Hochul olağanüstü hal ilan ederken yetkililer halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

RÜZGARIN HIZI 105 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR

New York Belediyesi, 26 Kasım'da etkisini artıran fırtına nedeniyle kent genelinde şiddetli rüzgar ve kıyı taşkını uyarısı yayımladı. Rüzgarın hızının saatte 105 kilometreye, bazı bölgelerde yağış miktarının ise metrekare başına 76 kilograma ulaşabileceği bildirildi.

AĞAÇLAR EVLERİN VE OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Brooklyn ve Staten Island'da şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken Bronx'ta su baskınları yaşandı. Queens bölgesinde büyük bir ağacın evin üzerine devrilmesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Manhattan'da da sel sularında mahsur kalan sürücüler için kurtarma çalışmaları yürütüldü.

20 YILLIK YAĞIŞ REKORU KIRILDI

New York'un simge noktalarından Central Park'ta Şükran Günü'nde ölçülen yağış miktarı, 2006 yılında kaydedilen rekoru geride bıraktı. Şehir yönetimi ani sel acil durum planını devreye alırken kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlara su baskınlarına karşı tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

900 BİNDEN FAZLA EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ KALDI

ABD'nin özellikle doğu kesimlerini etkileyen olumsuz hava koşulları nedeniyle ülke genelinde 900 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Şükran Günü tatili sırasında 2 bin 200'den fazla uçuşta gecikme yaşanırken 400'den fazla uçuş iptal edildi.

100'ÜNCÜ YIL GEÇİT TÖRENİ ERTELENDİ

New York'ta geleneksel olarak düzenlenen Macy's Şükran Günü Geçit Töreni de olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Bu yıl 100'üncüsü düzenlenecek etkinliğin 28 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

TIMES SQUARE'DE VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE ZORLANDI

New York'un dünyaca ünlü Times Square Meydanı'nda çekildiği belirtilen görüntülerde, şiddetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle vatandaşların yürümekte güçlük çektiği görüldü. Bazı vatandaşlar şemsiyelerini kontrol etmekte zorlanırken rüzgarın savurduğu çöpler caddeye dağıldı.

SEL TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Manhattan, Brooklyn ve Staten Island'ın kıyı kesimlerinde sel uyarısının 27 Kasım günü yerel saatle 12.00'ye kadar devam edeceğini bildirdi. Fırtınanın en şiddetli bölümünün geride kaldığı, hava koşullarının cumartesi günü belirgin şekilde iyileşmesinin beklendiği açıklandı.