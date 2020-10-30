"Newton Bilgisayardan Ne Anlar" oyununun prömiyeri yapıldı - Son Dakika

"Newton Bilgisayardan Ne Anlar" oyununun prömiyeri yapıldı

30.10.2020 09:25

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan "Newton Bilgisayardan Ne Anlar" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan "Newton Bilgisayardan Ne Anlar" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Üsküdar Tekel Sahnesi'nde gerçekleştirilen prömiyer öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan oyunun yönetmeni İlkay Akdağlı, birçok tiyatronun uzun süre pandemi dolayısıyla perde açamadığını hatırlatarak, tiyatrocuların ekonomik anlamda zor dönemlerden geçtiklerini söyledi.

Akdağlı, kendilerinin de tedirgin olarak sezona başladıklarını dile getirerek, "Devlet Tiyatroları elinden gelen her şeyi yapıyor. Sosyal mesafe kurallarına, maske kullanımına ve havalandırmaya dikkat edildiği takdirde, dilerim kimse zarar görmez ve insanlarımız sanattan mahrum kalmazlar." dedi.

Pandemi sürecinin oyunun provalarını da etkilediğini aktaran Akdağlı, şöyle devam etti:

"Prova sürecinde bolca maske kullanımına dikkat etmeye çalıştık ki bu durum bir tiyatro sahnesinde çok zor. Hatta bir ara bu konuya da temas eden yer yer maskelerin kullanıldığı, sosyal mesafeye özen gösterildiği bir oyun yapma çabasına giriştim açıkcası. Ama o kadar iç içe, birbirine yakın bir karı kocanın hikayesini anlatıyorum ki, mümkün olmadı. İş inandırıcılıktan çıkmaya başladı. Öyle olunca da nasıl biz eşimizle, çocuğumuzla aramıza sosyal mesafe koyamıyorsak, tiyatroda da iki partner her şeyi göze alarak birbirlerine dayanak oldular."

"Oyun risksiz bir evlilik hayatını anlatıyor aslında"

İlkay Akdağlı, günlerini plajda yiyip, içip, sohbet edip, havadan sudan geçiren bir çiftin evliliğinden bir kesite odaklanan oyuna dair, şunları anlattı:

"Yarı aydın diyebileceğimiz aslında bir şeyler bilen ama bildikleri şeylerden de çok emin olmayan ve bilgileri biraz havada kalan, biraz kahvehanede geçen bir gevezelik gibi her şeyi çok bildiğini sanan bir karı kocanın plajda geçirdiği bir günden bir kesit yazmış yazarımız. Onların o sohbetleri arasında hayatın, evliliğin, aşkın, ülke gerçeklerinin, sosyolojinin, felsefenin birçok alanına temas etmiş geniş bir yelpaze sunuyor oyun. Oyun için bir buçuk saatlik süre içerisinde birçok konuya değinen keyifli bir sohbet diyebiliriz."

Seyirci olarak oyunun kendisi için en etkileyici tarafına karşı Akdağlı, "Bazen hayatta gerçek mutluluğu aramak yerine rutinleri tercih edebiliyoruz. Özellikle evlilik gibi konularda insanlar bir süre mutluluğu elden bırakıyorlar, huzuru tercih ediyorlar. Çünkü alışmışlıklar, alışkanlıklar kolaydır, huzurludur, risksizdir, bizi zorlamaz. Bu anlamda oyun risksiz bir evlilik hayatını anlatıyor aslında. Bu oyunda beni etkiledi." ifadelerini kullandı.

Behiç Ak'ın kaleme aldığı oyunda Elif Erdal ve Sertel Uğur rol alıyor. 2 perdelik oyunun dekor ve kostüm tasarımını Hakan Dündar, ışık tasarımını Akın Yılmaz, müziklerini Çelik Kasapoğlu hazırladı.

Oyunun koreografisini ise Alpaslan Karaduman ve dramaturgunu Selen Korad Birkiye gerçekleştirdi.

Oyun aynı zamanda Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 3, 5 ve 7 Kasım tarihlerinde de izlenebilecek.

Devlet Tiyatroları, İstanbul, Üsküdar, oyunlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Newton Bilgisayardan Ne Anlar' oyununun prömiyeri yapıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs hastası adam 9 yaşındaki kızın yüzüne tükürdü: Biz ölünce onlar da ölsün diye tükürdü Yeni Zelanda'da ötanazi yasallaştı Nice'te 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan İtalya'dan belge alarak Fransa'ya gelmiş İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı
Kanser tedavisi gören Dilay Kemer, hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören Dilay Kemer, hayatını kaybetti         
08:53
Uzman isim uyardı: Aspirin her hasta için uygun değil Uzman isim uyardı: Aspirin her hasta için uygun değil         
08:29
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi         
00:50
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2.3 milyon dolar çalındı Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2.3 milyon dolar çalındı         
20:50
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı         
17:03
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim         
15:03
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 09:35:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Newton Bilgisayardan Ne Anlar" oyununun prömiyeri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei