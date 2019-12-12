Neymar: Galatasaray'ı böyle oynayarak yendiğimiz için mutluyum - Son Dakika
Son Dakika Spor Neymar: Galatasaray'ı böyle oynayarak yendiğimiz için mutluyum - Son Dakika Spor

Neymar: Galatasaray'ı böyle oynayarak yendiğimiz için mutluyum

6 saat önce

Neymar'ın açıklamalara şöyle: "Galatasaray'ı böyle oynayarak yendiğimiz için çok mutluyum. Şimdi lig için dinlenerek maçımıza hazırlanacağız. Sonra tekrar Şampiyonlar Ligi'ni düşüneceğiz.

Neymar: Galatasaray'ı böyle oynayarak yendiğimiz için mutluyum, System.String[]

Neymar'ın açıklamalara şöyle:


" Galatasaray'ı böyle oynayarak yendiğimiz için çok mutluyum. Şimdi lig için dinlenerek maçımıza hazırlanacağız. Sonra tekrar Şampiyonlar Ligi'ni düşüneceğiz. Bugün herkesin çok iyi oynadığı bir maçı geride bıraktık. Oynadığımız oyundan çok mutluyuz."


"Galatasaray'a karşı kazandığımız penaltıyı Cavani'ye bıraktım çünkü o çok iyi bir penaltıcı. Kalitesi tartışılmaz bir golcü. İhtiyacı olan şey gol atmaktı ve golünü de atmış oldu. Takım da kendisi de çok mutlu oldu."


"NEREDE OYNADIĞIMIN BİR ÖNEMİ YOK"


"Geçen sezon Şubat ayında Şampiyonlar Ligi'nde takımımı yalnız bırakmıştım. Ama şimdi yeni kuranın ardından oynayacağımız maçlara çok iyi hazırlanacağım.


"Böyle güzel bir atmosferde oynadıktan sonra nerede oynadığımın önemi yok. Ben futbol oynamayı seviyorum. İki direk, bir top, iyi takım arkadaşlarım yanımdayken çok mutluyum. Şartlar böyleyken nerede oynadığımın önemi yok. Takımımda mutluyum."


(Sporx)

Galatasaray, Neymar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:26 
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