Neymar'ın cezası 2 maça düştü

Uluslararası Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA'nın 3 maç men cezası verdiği Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı forvet oyuncusu Neymar'ın cezasını 2'ye indirdi.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre PSG'nin, UEFA Temyiz Kurulu'nun Neymar hakkında verdiği cezaya yaptığı itirazı kısmen haklı buldu. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda hakeme karşı sarf ettiği söz sebebiyle Neymar'a verilen 3 maç men cezası 2'ye düşürüldü.

29 yaşındaki futbolcu, takımı PSG'nin, bu sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı Real Madrid (yarın) ve Galatasaray (1 Ekim) karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı.

İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan PSG, rövanşı 90. dakikada Marcus Rashford'ın penaltı golüyle 3-1 kaybetmiş ve turnuvadan elenmişti.