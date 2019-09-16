Niğde'de 11 milyon adet sigara makaronu ele geçirildi
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NİĞDE'de polislerin durdurduğu bir TIR'dan gümrük kaçağı 11 milyon adet boş sigara makaronu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:53 Kaynak: DHA
NİĞDE'de polislerin durdurduğu bir TIR'dan gümrük kaçağı 11 milyon adet boş sigara makaronu ele geçirildi. Niğde
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik yaptığı uygulamada Niğde - Adana
Otoyolu Ulukışla
Eminlik Gişeleri'nde 33 R 7551 plakalı TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada 55 bin paket (11 milyon adet) gümrük kaçağı boş sigara makaronu ele geçirilirken, sürücü M.B.B. gözaltına alındı.
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