Son Dakika Haberleri: Niğde'de 11 milyon adet sigara makaronu ele geçirildi
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Niğde'de 11 milyon adet sigara makaronu ele geçirildi

1 saat önce

NİĞDE'de polislerin durdurduğu bir TIR'dan gümrük kaçağı 11 milyon adet boş sigara makaronu ele geçirildi.

Niğde'de 11 milyon adet sigara makaronu ele geçirildi, System.String[]
NİĞDE'de polislerin durdurduğu bir TIR'dan gümrük kaçağı 11 milyon adet boş sigara makaronu ele geçirildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik yaptığı uygulamada Niğde - Adana Otoyolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde 33 R 7551 plakalı TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada 55 bin paket (11 milyon adet) gümrük kaçağı boş sigara makaronu ele geçirilirken, sürücü M.B.B. gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:53 Kaynak: DHA
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