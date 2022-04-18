Niğde'de 17 engelliye akülü araba ve tekerlekli sandalye hediye edildi - Son Dakika

Niğde'de hayırseverler tarafından 11 akülü araba ve 6 tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi engellilere hediye olarak verildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, hayırseverler tarafından alınan 17 aracın ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildiğini söyledi.

Hayırseverlere teşekkür eden Vali Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu mübarek ramazan ayında çok onurlu bir davranış, Allah hayırlarını kabul etsin. Bizler de Valilik olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla özellikle ramazan ayında her türlü yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Hayırseverlerimiz de bizlere destek verdiği takdirde gücümüze güç katıyor ve daha çok vatandaşımıza ulaşıyoruz."

Hayırseverlerden Meral Eskioğlu da babaları hayattayken yapamadığı hayrı, vefatından sonra kardeşleriyle yerine getirdiğini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi Başkanı Songül Çalışkan da emeği geçenlere teşekkür etti.

Engellilere 11 akülü araba ve 6 tekerlekli sandalyenin hediye edildiği programa, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç da katıldı.