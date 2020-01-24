Niğde'de 8 kişi sobadan zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de 8 kişi sobadan zehirlendi - Son Dakika

Niğde'de 8 kişi sobadan zehirlendi

6 saat önce

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6'sı çocuk 8 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'de 8 kişi sobadan zehirlendi, System.String[]

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6'sı çocuk 8 kişi hastanede tedavi altına alındı. Merkez Edikli beldesinde Naile Nur Kemer(20), Zehra Nur Kemer (12) Firdevs Kemer (17), ve Ahmet İhsan Kemer (16), Merkez Yıldıztepe beldesinde Adife Türk (33), Emirhan Türk (12), Melek Melisa Türk (9) ve Nurşen Türk (14) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 8 kişi ambulanslar Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden 8 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Zehra Nur, Edikli, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:57 Kaynak: İHA
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