Niğde'de bayram öncesi şehitlik ziyareti

Niğde
'de Ramazan Bayramı
öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit yakınları üzüntü yaşadı.
Niğde Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezarların çevresini temizledi, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.
Şehitlerin için okunan mevlid-i şerif ve dua programına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek
, AK Parti
Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun
ve Selim Gültekin
, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma
Komutanı Albay Garip Gümüş
, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir
, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askerler ve şehit yakınları katıldı.
Yapılan duaların ardından, Vali Şimşek ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bırakıp, dua etti.