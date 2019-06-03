Son Dakika Haberleri: Niğde'de bayram öncesi şehitlik ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Niğde'de bayram öncesi şehitlik ziyareti

16 dakika önce

Niğde'de Ramazan Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit yakınları üzüntü yaşadı.

Niğde'de bayram öncesi şehitlik ziyareti, System.String[]
Niğde'de Ramazan Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit yakınları üzüntü yaşadı.
Niğde Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezarların çevresini temizledi, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.
Şehitlerin için okunan mevlid-i şerif ve dua programına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askerler ve şehit yakınları katıldı.
Yapılan duaların ardından, Vali Şimşek ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bırakıp, dua etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:38 Kaynak: AA
Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı, Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin son videosu ortaya çıktı 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit! Belediye 10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 19:54:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de bayram öncesi şehitlik ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]