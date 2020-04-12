Niğde'de bir köy daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

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Niğde'de bir köy daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
6 saat önce
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Murtaza köyünde bugünden itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Karar gereğince, köyde vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri, köy sınırları dışına çıkmamaları ve izolasyon kurallarına uymaları gerekiyor.
Niğde'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Nisan'da Altunhisar ilçesi Ulukışla köyü, 6 Nisan'da Altunhisar ilçesi Karakapı, Çiftlik ilçesi Bozköy beldeleri ve 11 Nisan'da merkeze bağlı Alay beldesi karantina altına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:26 Kaynak: AA
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