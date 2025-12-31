Niğde'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
Niğde'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Niğde\'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
31.12.2025 16:35
Niğde'de yakınlarının haber alamadığı yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu. İlk incelemede doğal gaz zehirlenmesi olarak değerlendirilen olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Niğde'de yakınlarının haber alamadığı çift evlerinde ölü bulundu.

EVE GİREN EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Olay, Kale Mahallesi Kilise Sokak'ta bulunan Naime Kılınç Apartmanı'nda meydana geldi. 64 yaşındaki Emine Şahiner ile eşi 75 yaşındaki Necati Şahiner'den bir süredir haber alınmaması üzerine, durum yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Emine Şahiner ve Necati Şahiner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Niğde'de çift evlerinde ölü bulundu

DOĞAL GAZ ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

İlk incelemede doğal gaz zehirlenmesi olarak değerlendirilen olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Çiftin kesin ölüm sebebinin yapılacak detaylı araştırma ve adli işlemlerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Niğde'de çift evlerinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

