Niğde\'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Niğde'de yakınlarının haber alamadığı çift evlerinde ölü bulundu.

EVE GİREN EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Olay, Kale Mahallesi Kilise Sokak'ta bulunan Naime Kılınç Apartmanı'nda meydana geldi. 64 yaşındaki Emine Şahiner ile eşi 75 yaşındaki Necati Şahiner'den bir süredir haber alınmaması üzerine, durum yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Emine Şahiner ve Necati Şahiner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

DOĞAL GAZ ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

İlk incelemede doğal gaz zehirlenmesi olarak değerlendirilen olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Çiftin kesin ölüm sebebinin yapılacak detaylı araştırma ve adli işlemlerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.