Niğde'de çiftçilerden arazi kiralama ihalesine büyük şirketlerin girmesine tepki - Son Dakika

Niğde'de bir grup çiftçi, Milli Emlak'a ait tarım arazilerinin kiralama ihalesine, mücadele edemeyeceklerini iddia ettikleri büyük şirketlerin katılmasına tepki gösterdi.

Defterdarlık önüne gelen bir grup çiftçi, Konaklı ve Yeşilgölcük beldelerinde tarım arazilerinin kiralama ihalesine büyük şirketlerin girmemesi için eylem yaptı.

Çiftçilere destek veren Konaklı Belediye Başkanı Maksut Özçelik, Milli Emlak'a ait Konaklı ve Yeşilgölcük'teki 5 yıllığına kiralanan hazine arazilerinin ihalesine yabancı şirketlerin girdiğini söyledi.

Çiftçinin buna tepki gösterdiğini belirten Özçelik, "Biz yabancı şirketlerle mücadele edemeyiz. Milli Emlak Müdürlüğü'nde şu anda 150 bin liralık bir arazinin kira bedeli 1 milyona kadar çıkıyor. Bunu vatandaş kaldıramıyor. Bu vatandaş, Milli Emlak'ın arazileriyle geçiniyor. Çoluğunu çocuğunu bununla besliyor." ifadelerini kullandı.