Niğde'de Dünya Gıda Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Niğde'de Dünya Gıda Günü dolayısıyla köy okulundaki öğrencilere elma ve meyve suyu ikram edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Kaynarca İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere elma ve meyve suyu ikram etti.

Baş, yaptığı açıklamada, gıda güvencesi kapsamında gıdaya yeterli ve dengeli ulaşmanın tek başına yeterli olmadığını söyledi.

Türkiye'de israfın önlenmesi konusunda son yıllarda toplumun bilinçlendirilmesi, alınan tedbir ve değişikliklerle önemli tasarruf sağlandığını belirten Baş, şunları kaydetti:

"Dünyanın bir tarafında gıdalar çöpe atılırken diğer tarafında ise insanlar açlık nedeniyle ertesi gün hayatta kalıp kalmayacağını bilemiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık Projesi' ile gıda israfıyla mücadelede toplumsal bilinci artırmayı hedefliyoruz. Bu konuda İl Müdürlüğü olarak bizler de gıda kaybının ve israfının önüne geçilmesi noktasında tohumdan hasada, hasattan sofraya gıda ürünlerinin her aşamasında uzun soluklu çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz."