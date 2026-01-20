Niğde'de Haftalık Güvenlik Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Niğde'de Haftalık Güvenlik Denetimleri

Niğde\'de Haftalık Güvenlik Denetimleri
20.01.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valiliği, asayiş ve narkotik denetimlerinde çok sayıda şüpheli yakalandığını açıkladı.

Niğde Valiliği tarafından son bir haftada il genelinde gerçekleştirilen asayiş, narkotik, kaçakçılık, siber suçlar ve trafik denetimlerine ilişkin haftalık faaliyet raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelince yürütülen çalışmalarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Asayiş olayları kapsamında il genelinde 190 şahıs hakkında işlem başlatıldığı, bu kişilerden 5'inin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. Yapılan çalışmalarda tabanca, kurusıkı tabanca, gaz tabancası ve av tüfeklerinin yanı sıra çok sayıda fişek, şarjör ile kesici ve delici alet ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 40 şahsın yakalandığı açıklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 4'ü tutuklandı, 23'ü ise serbest bırakıldı. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerinin yanı sıra bir hassas terazi ve 8 bin 600 TL para ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmaları çerçevesinde yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 7 şüpheli serbest bırakıldı. Bu operasyonlarda da çeşitli silahlar, fişekler ve kesici-delici aletler ele geçirildi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 5'i serbest bırakıldı. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda da 8 yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince bir haftalık süreçte yüksekten düşme, evden hırsızlık, kasten öldürme, ölümlü trafik kazası, şüpheli ölüm, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve izinsiz kazı olmak üzere toplam 7 olay vücut izlerinden aydınlatıldı ve olaylarla bağlantılı 7 fail tespit edildi.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise 20 bin 68 araç sürücüsü kontrol edilirken, ihlal tespit edilen 415'i motosiklet olmak üzere 3 bin 364 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 4'ü motosiklet olmak üzere 70 araç trafikten men edildi. Ayrıca sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinden yapılan kontrollerde 133 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde Valiliği, Yerel Haberler, Narkotik, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, Niğde, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Niğde'de Haftalık Güvenlik Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:20
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a sürpriz ziyaret
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:43:41. #7.11#
SON DAKİKA: Niğde'de Haftalık Güvenlik Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.