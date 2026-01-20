Niğde\'de Haftalık Güvenlik Denetimleri

Niğde Valiliği tarafından son bir haftada il genelinde gerçekleştirilen asayiş, narkotik, kaçakçılık, siber suçlar ve trafik denetimlerine ilişkin haftalık faaliyet raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelince yürütülen çalışmalarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Asayiş olayları kapsamında il genelinde 190 şahıs hakkında işlem başlatıldığı, bu kişilerden 5'inin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. Yapılan çalışmalarda tabanca, kurusıkı tabanca, gaz tabancası ve av tüfeklerinin yanı sıra çok sayıda fişek, şarjör ile kesici ve delici alet ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 40 şahsın yakalandığı açıklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 4'ü tutuklandı, 23'ü ise serbest bırakıldı. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerinin yanı sıra bir hassas terazi ve 8 bin 600 TL para ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmaları çerçevesinde yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 7 şüpheli serbest bırakıldı. Bu operasyonlarda da çeşitli silahlar, fişekler ve kesici-delici aletler ele geçirildi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 5'i serbest bırakıldı. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda da 8 yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince bir haftalık süreçte yüksekten düşme, evden hırsızlık, kasten öldürme, ölümlü trafik kazası, şüpheli ölüm, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve izinsiz kazı olmak üzere toplam 7 olay vücut izlerinden aydınlatıldı ve olaylarla bağlantılı 7 fail tespit edildi.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise 20 bin 68 araç sürücüsü kontrol edilirken, ihlal tespit edilen 415'i motosiklet olmak üzere 3 bin 364 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 4'ü motosiklet olmak üzere 70 araç trafikten men edildi. Ayrıca sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinden yapılan kontrollerde 133 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi. - NİĞDE