Niğde'de Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı yapıldı - Son Dakika

Niğde'de Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı yapıldı

7 saat önce

Niğde'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı.

Niğde'de Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı yapıldı, System.String[]

Niğde'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı.


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, son zamanlarda yaşanan kadına yönelik şiddet ve kötü muamelenin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.


Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının çalışması sonucunda 75 maddeden oluşan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" hazırlanmış ve bu plan doğrultusunda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" imzalanarak, 2019-2020 yılları için ciddi bir seferberlik başlatıldığını anımsatan Şimşek, eylem planının Niğde'de de tüm kurum ve kuruluşlar ile toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmesi ve uygulamanın işlerlik kazanması büyük önem arz ettiğini aktardı.


Şimşek, Niğde'de şiddet mağduru kadınların ve çocukların korunması ve desteklenmesiyle ilgili tüm kurumlarla yükümlülüklerin eksiksiz olarak yerine getirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:


"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve Kadın Konuk Evleri (KKE) ile 2019'da 850 yönlendirme ve rehberlik, 903 psiko-sosyal destek hizmeti verilmiştir. Herhangi bir sebeple farklı şekillerde şiddet görmüş veya barınma ihtiyacı olan 115 kadınımıza Kadın Konuk Evinde barınma hizmeti verilmiştir. 384 maddi yardım ve 255 hukuki destek hizmetlerinden faydalanması sağlanmıştır. Bu hizmetlerimizden toplamda 753 kadın, 163 erkek ve 63 çocuğumuz istifade etmiştir.Öte yandan 7'si kadın, 3'ü çocuk olmak üzere yabancı uyruklu 10 kişi de ŞÖNİM ve KKE'nin bu kapsamdaki hizmetlerinden faydalandırılmıştır. Ayrıca şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında da ilimizde 1297 vatandaşımıza eğitim verilmiştir.


Tüm bu çalışmalarla hedeflerinin kadınların şefkat, merhamet ve sevgisinin toplumsal hayata daha çok yansımasını sağlamak olduğunu anlatan Şimşek, kadına verilen değerin, topluma verilen değer olduğunu sözlerine ekledi.


Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı M.Fatih Camgöz, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, - NİĞDE

Yılmaz Şimşek, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üç aylık bebeğini sığındığı eve bırakıp kaçtı
Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın 13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenen kadın, her yerde biyolojik ailesini arıyor Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı

Son Dakika Haberleri
19:40 Eminönü'nde iş yerinin altında tünel kazan şahıs gözaltında - Son Dakika
19:40 AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: "Avrupa Birliği bu görüşü desteklemektedir" - Son Dakika
19:39 Sınır güvenliğine "Ateş" takviyesi (2) - Son Dakika
19:38 Konya polisi yaralayıp kaçan suriyeli eşini kıramayınca yakalandı - Son Dakika
19:38 Antalya'da otomobilin köprünün beton blokuna çarptığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:45:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]