Niğde?de kışlık patates hasadı başladı - Son Dakika

Niğde?de kışlık patates hasadı başladı

07.10.2020 07:54
Niğde?de kışlık patates hasadı başladı, System.String[]

TÜRKİYE'de patates üretiminde ilk sırada olan Niğde'de kışlık patates hasadı başladı.

TÜRKİYE'de patates üretiminde ilk sırada olan Niğde'de kışlık patates hasadı başladı. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, kentte yaklaşık 230 bin dekar alanda patates ekimi yapıldığını, 850 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.

Niğdeli patates üreticilerini hasat heyecanı sardı. Kentin patatesi ile ünlü olduğunu belirten Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, yazlık patates kadar, kışlık patatesin de ön planda olduğunu dile getirdi. Hasadı yapılan kışlık patatesin mayıs ayına kadar depolarda satışa sunulduğunu aktaran Kenar, "Niğde'de yazlıklar bitti. Kışlık patates hasadı başladı. Niğde'de yaklaşık 230 bin dekar alanda patates ekimi olmaktadır. Bunun yanında 230 bin dekar alana müteakip 850 bin ton civarında patates hasat edeceğiz, üreteceğiz ve depolara koyacağız. Bu da kış boyu vatandaşımıza sebze yemeği olarak çıkmış olacak? dedi.'TABAN FİYAT OLUŞTURULMASINI İSTİYORUZ'Fasulyede olduğu gibi patateste de devlet kuruluşlarının destekleme alımı yapmasını isteyen Kenar, şöyle konuştu: "Fasulyede bu yıl Tarım Kredi Kooperatifi, Türk Şeker ve Ziraat A.Ş gibi firmaların, devlet kuruluşlarının destekleme alımı yaptığını gördük. Durum böyle olunca fiyatlarda çok fazla dalgalanma yaşanmadan hak ettiği değerde fiyat aralığında çiftçilerimizin memnuniyetini sağlayarak sürmüş oldu. Aynı şekilde patateste de bu firmaların, kuruluşların devreye girerek fiyatların maliyetlerin üzerinde satın alarak bir taban fiyat oluşturulmasını istiyoruz. Çiftçilerimiz bu konuda hemfikirler."'PATATESİN 3 LİRA, 5 LİRA OLMASINI BİZ İSTEMİYORUZ'Patatesin 3 lira, 5 lira olmasını istemediklerini kaydeden Kenar, şunları söyledi: "90 kuruşa mal ettiğimiz patatesi kalitesine göre 1- 1,5 liraya satarsak bizim için yeterlidir. Biz hükümetimize, yetkililere buradan çağrı yapıyoruz. Çiftçiler adına, Niğde Ziraat Odası adına, bütün patates üreticisi arkadaşlar adına ne olur 0,30 kuruş çok büyük paradır. Çiftçi zarar ederse önümüzdeki yıl ekimler düşer. Daha pahalıya yemek zorunda kalırlar.?'VERİM YÜKSEK FİYATLAR DÜŞÜK'

Konaklı Kasabası'nda patates üretimi yapan çiftçi Bayram Elmas, bu sene 200 dekar alanda ekim yaptığını, geçen seneye göre ekimi biraz daha arttırdığını ifade etti. Elmas, verimin bu sene iyi olduğunu, ancak fiyatın geçen seneki rakamda kaldığını belirtti.


Niğde?de kışlık patates hasadı başladı
Niğde?de kışlık patates hasadı başladı
Niğde?de kışlık patates hasadı başladı
Niğde?de kışlık patates hasadı başladı
Niğde?de kışlık patates hasadı başladı
Niğde?de kışlık patates hasadı başladı
Niğde?de kışlık patates hasadı başladı
Niğde?de kışlık patates hasadı başladı
Niğde?de kışlık patates hasadı başladı
Niğde?de kışlık patates hasadı başladı
Niğde?de kışlık patates hasadı başladı

Ziraat Odası, Mayıs, Hasat, Niğde, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Niğde?de kışlık patates hasadı başladı - Son Dakika

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