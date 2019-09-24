Niğde'de tırnakçılık yapan kadın kameraya yakalandı

Niğde'de bir markette tırnakçılık yaparak 100 lira çalan şüpheli, güvenlik kamerasına takıldı.



Olay, Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde bir markette meydana geldi. Öğle saatlerinde müşteri gibi dükkana gelen kimliği belirsiz şüpheli kadın, tırnakçılık yöntemiyle marketçinin elindeki 100 lirayı alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi İlker Sarıdağ, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan tırnakçılık anı, kameralar tarafından kaydedildi. - NİĞDE