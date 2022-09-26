Niğde'de 3 kilo 899 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Niğde'de 3 kilo 899 gram esrar ele geçirildi

26.09.2022 15:38
Niğde'de 3 kilo 899 gram esrar ele geçirildi

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 899 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 899 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduran, kullanan, kenevir ekimi yapan ve satan kişilere yönelik istihbarı çalışmaların ardından merkeze bağlı Kiledere beldesi ile Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı beldesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, ev ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda, 3 kilo 899 gram esrar, 16 gram metamfetamin, 7 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 186 fişek, Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de 3 kilo 899 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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