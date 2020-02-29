Niğde'de yüzlerce kişi şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Niğde'de yüzlerce kişi şehitler için yürüdü

6 saat önce

Niğde'de yüzlerce kişi şehitler için yürüdüNİĞDE'de yüzlerce kişi, İdlib'de şehit olan 36 asker için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Niğde'de yüzlerce kişi şehitler için yürüdü

NİĞDE'de yüzlerce kişi, İdlib'de şehit olan 36 asker için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Kent merkezinde buluşan bir grup genç,İdlib'deki hain saldırıda şehit olan 36 Mehmetçik için yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen gençlere vatandaşlar da araçlarla eşlik etti. Ömer Halisdemir Meydanı'nda sloganlar eşliğinde yürüyüşü tamamladı ve ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Gençlerle birlikte yürüyüşe katılan Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, İdlib'de yaşanan hain saldırıda vermiş olduğumuz 36 şehidimz için yürüdük. Allah vatanımıza, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum dedi.

Niğde'de yüzlerce kişi şehitler için yürüdü

İdlib, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:52 Kaynak: DHA
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