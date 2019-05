Niğde'nin Bor ilçesinde bir haftada 4 deprem oldu

Niğde'nin Bor ilçesinde bir haftada 4 deprem olduNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şener, "Korkacak bir durum yok"NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şener, Niğde'de arka arkaya meydana gelen depremleri küçük depremler olarak nitelendirdiklerini korkacak bir durum olmadığını söyledi.Şener, Niğde'de 1 hafta içerisinde yerin aşağı yukarı 5 kilometre derinliğinde 1.7 ile 2. 4 büyüklüğünde 4 ayrı deprem meydana geldiğini belirterek şu bilgileri verdi: "Yaptığımız incelemelerde son bir hafta süresince Sazlıca, Bor'da ve Niğde'de yerin aşağı yukarı 5 kilometre derinliğinde 1.7 ile 2. 4 büyüklüğünde 4 ayrı deprem meydana gelmiş. Ankara Paşadağı'nda başlanıp Bor'da sonuçlanan Tuzgölü Fay Zonu üzerinde meydana gelen deprem Tuzgölü Fay Zonun Bor sekmendi üzerinde meydana gelmiş. Bor sekmendi aktif bir fay hattı üzerindedir. Her zaman belirtildiği gibi ülkemiz bir deprem ülkesi dolayısıyla bu deprem gerçeği ile bizim yaşamımız gerekiyor. Rahmetle Ahmet Mete Işıkara'nın bir söz vardır "deprem öldürmez bina öldürür " diye. Bizim deprem ülkesi gerçekliğinden her han her yerde deprem olur mantığı ile depreme dayanıklı binalar yapmamız gerekiyor. Bu binaları yaparken de dışının boyası ve mutfaktaki mermerlerin kalitesinden çok zemin kalitesinin önemli olması ve bunlarında sağlanabilmesi için mevcut yapı denetim firmalarında yer bilimcilere istihdam olanakları sağlanması gerekmektedir"2016 yılında Çamardı İlçesinde 4. 7 büyüklüğünde deprem olduğunu hatırlatan Şener: "Bu depremlere alışık olmamız gerekmekte. Son depremlerin büyüklüklerine bakıldığı zaman korkutulacak herhangi bir olayın olmadığı ama depreme karşı uyanık olmamız gerektiğini bize hatırlattığı için tedbirlerimizi ona göre almamız gerekiyor. Bor'da 1940 yılında 5.7 büyüklüğündeki depremde 40 kişi hayatını kaybetmiş. Bu 40 kişi hayatını kaybederken depremin büyüklüğünden mi yoksa binaların kalitesinden mi kaynaklandığını o dönemdeki bina yapım kalitesine bakarak düşünmek gerekli. Ozaman ki binaların depreme karşı dayanıklı olmasından dolayı can kaybı olmuş. Umarım bundan sonra öyle bir şey olmaz" dedi.Niğde'de son günlerde yaşanan depremlerin Küçük diye nitelendirdikleri depremler olduğunu anlatan Şener: "Korkulacak durum değil. 2.4 büyüklüğünde bir deprem. Küçük diye nitelendirdiğimiz depremlerden bir tanesi. Bu tür fay atlarında depremlerin arka arkaya olmaları normaldir. Şuan ki verilere ve bilgilerimize göre herhangi korkulacak bir şey olamadığını söylemek isterim" dedi