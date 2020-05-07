Niğde Orman İşletme Müdürlüğüne Harun Akdoğan atandı - Son Dakika

Niğde Orman İşletme Müdürü Mehmet Özdemir'in yerine Harun Akdoğan getirildi.

Mersin Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanan Mehmet Özdemir'in yerine Pozantı İşletme Müdür Yardımcısı Harun Akdoğan atandı.

Makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akdoğan, koronavirüsle mücadele büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanları için Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı yapılacağını söyledi.

Ulukışla ilçesindeki fidan üretim merkezinde 1 milyon 100 bin fidan üretildiğini belirten Akdoğan, "Özellikle bölge için uygun olan sedir fidanı üretimlerimiz devam ediyor. Çevre işletme müdürlüklerine de fidan gönderiyoruz. Bu süreçte yoğun olarak çalışan sağlıkçılarımız için bakanlığımızın kararıyla Niğde'de 3 bin 762 sağlık çalışanı için fidan dikimi yapacağız." ifadelerini kullandı.