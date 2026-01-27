Niğde Üniversitesi'nden Bor Şeker ile İş Birliği - Son Dakika
Niğde Üniversitesi'nden Bor Şeker ile İş Birliği

Niğde Üniversitesi'nden Bor Şeker ile İş Birliği
27.01.2026 15:49
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Bor Şeker AŞ. arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Bor Şeker AŞ. arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlük makamında imzalanan protokol; Bor Şeker AŞ. ile fakülte öğrencileri ve akademisyenleri arasında akademik iş birliğini teşvik etmeyi, günümüzde kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ulusal ve bölgesel düzeyde katkı sunmayı ve tarafların ortak etkinlikler düzenlemesine imkan sağlamayı amaçlıyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; üniversite-sanayi iş birliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Üniversiteye katkı sağlayacak her türlü iş birliğini desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Rektör Uslu; "Protokol ile eğitim-öğretime, Ar-Ge çalışmalarına ve üniversite-sanayi iş birliğine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

