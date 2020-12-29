Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'ten yeni yıl mesajı - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'ten yeni yıl mesajı

29.12.2020 16:43
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'ten yeni yıl mesajı, System.String[]

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yeni mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yeni mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, dünya ve Türkiye için önemli gelişmelere sahne olan bir yılı daha geride bırakırken, sevinçlerin, mutlulukların ve ümitlerin yeniden yeşereceği yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

2020 yılının hüzün ve mutluluklara sahne olduğunu, ortaya çıkan pandeminin dünyada ve Türkiye'de hızla yayılarak hasta sayısında önemli artış ve buna bağlı ölümlere sebebiyet verdiğini anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Tedavi ve aşı süreci devam eden bu hastalıkla mücadelede maske, mesafe, hijyen ve karantina kurallarına uymakla birlikte bu hastalık bize bir kez daha birlik ve beraberlik duygularımızın ne kadar önemli olduğunu, birbirimize karşı sorumlu olduğumuzu gösterdi. Bu bağlamda, her yeni yılın yeni bir başlangıç ve yeni bir umut olmasından yola çıkarak, geçmişte yaşanmış sorunları bir kenara bırakıp, birbirimize kenetlenmeli, birey olarak da çaba göstermeli ve devletimizin yanında olmalı, geleceğimizin teminatı gençlerimize ve çocuklarımıza sağlık ve güven içinde yaşayabilecekleri bir yaşam alanı bırakmalıyız. Yeni yılın ülkemize ve dünyaya başta sağlık olmak üzere barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek, tüm Niğdeli hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım."

Yılmaz Şimşek, Türkiye, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'ten yeni yıl mesajı - Son Dakika


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