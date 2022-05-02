Niğdeli Demirci: Fiyatlara El Emeğimizi Koymuyoruz, İşçilikten Düşüyoruz, Buna Rağmen Satış Yapmakta Zorlanıyoruz - Son Dakika
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Niğdeli Demirci: Fiyatlara El Emeğimizi Koymuyoruz, İşçilikten Düşüyoruz, Buna Rağmen Satış Yapmakta Zorlanıyoruz

02.05.2022 11:37

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin ilçelerinde pazar ve esnaf ziyaretinde bulundu. Gürer’in ziyaret ettiği bir demirci, artan maliyetler nedeniyle satış yapamadığını belirterek, “Geçen yıl 8 lira olan makas çeliği, bugün 20 lira oldu. 110 liralık demir profili 280 liraya çıktı. Demir eritmek için kullandığımız linyit kömürü bin 600 liradan 4 bin liraya ulaştı. Fiyatlara el emeğimizi koymuyoruz, işçilikten düşüyoruz. Buna rağmen müşteriyle anlaşamıyoruz, satış yapmakta zorlanıyoruz” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin ilçelerinde pazar ve esnaf ziyaretinde bulundu. Gürer'in ziyaret ettiği bir demirci, artan maliyetler nedeniyle satış yapamadığını belirterek, "Geçen yıl 8 lira olan makas çeliği, bugün 20 lira oldu. 110 liralık demir profili 280 liraya çıktı. Demir eritmek için kullandığımız linyit kömürü bin 600 liradan 4 bin liraya ulaştı. Fiyatlara el emeğimizi koymuyoruz, işçilikten düşüyoruz. Buna rağmen müşteriyle anlaşamıyoruz, satış yapmakta zorlanıyoruz" dedi.

Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor, Altunhisar, Ulukışla, Çamardı ve Çiftlik ilçelerinde Pazar esnafının ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Pazarda şeker ve lokum satan bir esnafla dertleşen Gürer, "Bizim burada misafirlere lokum, şeker ikram etmek adettendir. Ama şimdi lokum için arkadaşımız diyor ki 'Lokum almak istediğim üretici, 'Şekeri getirirsen lokumu yapayım' dedi' diyor. Ama bu bayram şekeri de geçtiğimiz yılki fiyatından neredeyse üç katına çıkmış durumda" dedi.

"8 LİRALIK MAKAS ÇELİĞİ 20 LİRAYA ÇIKTI"

Gürer'in ziyaret ettiği bir demirci ise maliyetlerindeki artış nedeniyle yaşadıkları sorunları anlatırken şöyle konuştu:

"Geçen yıl 8 lira olan makas çeliği, bugün 20 lira oldu. 110 liralık demir profili 280 liraya çıktı. Demir eritmek için kullandığımız linyit kömürü bin 600 liradan 4 bin liraya ulaştı. Fiyatlara el emeğimizi koymuyoruz, işçilikten düşüyoruz. Buna rağmen müşteriyle anlaşamıyoruz, satış yapmakta zorlanıyoruz."

GÜRER: MALİYET ARTIŞI ÜRETİMİ VE SATIŞI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Gürer ise maliyetlerdeki yüksek artışın üretimin her alanında kendini gösterdiğini ve bu olumsuzluğun hem üretim hem satış noktasında daha büyük sorunlara yol açmaya başladığını söyledi.

Niğdeli Demirci: Fiyatlara El Emeğimizi Koymuyoruz, İşçilikten Düşüyoruz, Buna Rağmen Satış Yapmakta Zorlanıyoruz
Niğdeli Demirci: Fiyatlara El Emeğimizi Koymuyoruz, İşçilikten Düşüyoruz, Buna Rağmen Satış Yapmakta Zorlanıyoruz
Niğdeli Demirci: Fiyatlara El Emeğimizi Koymuyoruz, İşçilikten Düşüyoruz, Buna Rağmen Satış Yapmakta Zorlanıyoruz
Niğdeli Demirci: Fiyatlara El Emeğimizi Koymuyoruz, İşçilikten Düşüyoruz, Buna Rağmen Satış Yapmakta Zorlanıyoruz

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Niğdeli Demirci: Fiyatlara El Emeğimizi Koymuyoruz, İşçilikten Düşüyoruz, Buna Rağmen Satış Yapmakta Zorlanıyoruz - Son Dakika


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