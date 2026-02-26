Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu - Son Dakika
26.02.2026 08:52
Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan programında bir gencin ''Zenginlerin halinden anlamak için ne yapmalıyım?'' sorusu dikkat çekti. Bu ilginç soruya Hatipoğlu, izleyicinin daha çok kazanması temennisinde bulunarak karşılık verdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında Ali Medet Oğuz isimli izleyicinin yönelttiği soru dikkat çekti.

Oğuz, "Orucun tutulma sebeplerinden birinin fakirlerin halinden anlamak olduğu söylenir. Ben yıllardır fakirlerin halinden anladığımı düşünüyorum. Ben biraz da zenginlerin halinden anlamak istiyorum. Onun için ne yapmak lazım?" sözleriyle Hatipoğlu'na soru yöneltti.

HATİPOĞLU'NDAN YANIT

Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar programlarında izleyicilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise soruya tebessümle karşılık verdi. Hatipoğlu, "Allah sana daha çok versin inşallah. O kadar çok versin ki doyamayasın. Orucun hikmetlerinden biridir fakirlerin halini düşünmek" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Zenginin halinden anlayıp ne yapacaksın? Haline şükret! Zengin olursan Hatipoğlu gibi, cennete 500 yıl sonra gireceksin haberin yok. Fakir kal daha iyi. 12 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
