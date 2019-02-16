Son Dakika Haberleri: Nihat Zeybekci, Final Maçının Başlama Vuruşunu Yaptı

Nihat Zeybekci, Final Maçının Başlama Vuruşunu Yaptı

36 dakika önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, spora tam entegre olmuş, mega spor kulübü haline gelen bir İzmir hayal ettiğini bildirdi.

Nihat Zeybekci, Final Maçının Başlama Vuruşunu Yaptı, System.String[]
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, spora tam entegre olmuş, mega spor kulübü haline gelen bir İzmir hayal ettiğini bildirdi.

Nihat Zeybekci'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeybekci, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen futbol turnuvası final maçının başlangıç vuruşunu yaptı.

Gençlerin sporla iç içe olmasından mutluluk duyduğunu bildiren Zeybekci, şunları kaydetti:

"Spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla, basketbol ve futbol sahalarıyla spora tam olarak entegre olmuş, her branşta Türkiye'nin öncüsü olacak sporcuların yetiştiği, mega spor kulübü haline gelen bir İzmir hayal ediyoruz. Final maçını kazanan Menemen gençlik kollarımızı tebrik ediyorum. Benim de sahada olduğum bir sonraki maçta görüşmek üzere."

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan da sportif faaliyetlerle heyecanlarını diri tuttuklarını belirterek, "Yerel seçim öncesindeki saha çalışmalarımızda da aynı güç ve heyecanı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın final maçında Konak ilçesini 9-2 mağlup eden Menemen teşkilatı, turnuvanın da galibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:16 Kaynak: AA

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