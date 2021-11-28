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Nijerya'da 14 bin 500 Boko Haram üyesi gönüllü teslim oldu - Son Dakika

Nijerya'da 14 bin 500 Boko Haram üyesi gönüllü teslim oldu

28.11.2021 01:52
Nijerya'da 14 bin 500 Boko Haram üyesi gönüllü teslim oldu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 14 bin 500'den fazla üyesinin gönüllü teslim olduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 14 bin 500'den fazla üyesinin gönüllü teslim olduğu bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, ülkede son zamanlarda terör örgütleriyle mücadelede büyük başarı elde edildiğini belirterek "Son istatistikler, 14 bin 500'den fazla Boko Haram üyesinin gönüllü teslim olduğunu gösteriyor." dedi.

Ülkede kaydedilen ilerlemenin inkar edilmeyeceğini ifade eden Shehu, artan suç ve güvensizlik karşısında, hükümetin yeni toplum destekli polislik girişimi başlatıldığını kaydetti.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram, Nijerya, Afrika, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da 14 bin 500 Boko Haram üyesi gönüllü teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da 14 bin 500 Boko Haram üyesi gönüllü teslim oldu - Son Dakika
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