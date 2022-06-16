Açıklamada, teslim olan Boko Haram üyelerinin profillerinin çıkarılması ve topluma kazandırılması için rehabilitasyondan geçirilecekleri ifade edildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Borno eyaletinde Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlarda, eyaletin Bama bölgesinde 204 teröristin orduya teslim olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Şekau, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da 204 Boko Haram üyesi teslim oldu - Son Dakika

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