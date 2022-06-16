Nijerya'da 204 Boko Haram üyesi teslim oldu - Son Dakika
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Nijerya'da 204 Boko Haram üyesi teslim oldu

16.06.2022 14:53
Nijerya'da 204 Boko Haram üyesi teslim oldu

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a mensup 204 kişinin teslim olduğu bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a mensup 204 kişinin teslim olduğu bildirildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Borno eyaletinde Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlarda, eyaletin Bama bölgesinde 204 teröristin orduya teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, teslim olan Boko Haram üyelerinin profillerinin çıkarılması ve topluma kazandırılması için rehabilitasyondan geçirilecekleri ifade edildi.

Nijerya'nın Borno eyaletinde geçen sene açlık nedeniyle 5 binden fazla Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim olmuştu.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Şekau, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da 204 Boko Haram üyesi teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da 204 Boko Haram üyesi teslim oldu - Son Dakika
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