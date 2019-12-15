Nijerya'da Boko Haram ile Fulaniler çatıştı: 19 ölü - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram ile Fulaniler çatıştı: 19 ölü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram ile geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Fulaniler arasında çıkan silahlı çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Boko Haram ile Fulaniler çatıştı: 19 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram ile geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Fulaniler arasında çıkan silahlı çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram'a karşı savaşan milislerin lideri Umar Kachalla, yaptığı açıklamada, Borno eyaletinin Kamerun sınırı yakınlarındaki Fuhe köyünde Boko Haram ile Fulanilerin çatıştığını belirtti.

Kachalla, çatışmada, Boko Haram'ın 19 Fulani'yi öldürdüğünü ifade ederek çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Birçok evin yandığını belirten Kachalla, çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğunu, örgütün yiyecekleri de çaldığını söyledi.

Kachalla, öldürülen kişilerin cesetlerinin bölgedeki polise teslim edildiğini aktardı.

2009'dan beri 20 binden fazla kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:54 Kaynak: AA
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