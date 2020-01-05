Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 455 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 455 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 455 kişi kurtarıldı.

Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 455 kişi kurtarıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 455 kişi kurtarıldı.

Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adamawa eyaletine bağlı farklı bölgelerinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 455 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaşan İliyasu, kurtarılanların tedavi için hastaneye sevk ediliğini kaydetti.

İliyasu, operasyonlarda 1 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin yaralandığını söyledi.

Operasyonlarda 8 teröristin öldürüldüğünü aktaran İliyasu, örgüte ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olması, 2009'dan bu yana örgüte liderlik eden Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında tartışmalara ve yapı içinde bölünmeye yol açmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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