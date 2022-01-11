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Nijerya'da eski Lagos Valisi Tinubu devlet başkanlığına aday oldu - Son Dakika

Nijerya'da eski Lagos Valisi Tinubu devlet başkanlığına aday oldu

11.01.2022 16:54
Nijerya'da eski Lagos Valisi Tinubu devlet başkanlığına aday oldu

Nijerya'da eski Lagos Valisi ve iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresinin (APC) önde gelenlerinden Bola Tinubu, 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimine adaylığını açıkladı.

Nijerya'da eski Lagos Valisi ve iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresinin (APC) önde gelenlerinden Bola Tinubu, 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimine adaylığını açıkladı.

Tinubu, Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tinubu, ülkede 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını belirtti.

Aday olup olmayacağına ilişkin tartışmaların farkında olduğunu ifade eden Tinubu, "Bu konuda kesin bir cevap duymak istiyordunuz ve bunu benden duydunuz. Artık başka bir şey söylemeye gerek yok." diye konuştu.

Siyasete 1992 yılında atılan Tinubu, halihazırda ülkenin güçlü ve önde gelen siyasetçilerden biri olarak gösteriliyor.

Tinubu, ülkede 1994'te yapılan darbe nedeniyle sürgüne gönderilmiş, 1999 yılında ülkeye döndükten sonra Lagos Valiliğine seçilmiş 8 yıl boyunca görev yapmıştı.

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Ankara Sanayi Odası, Muhammed Buhari, İktidar, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya'da eski Lagos Valisi Tinubu devlet başkanlığına aday oldu - Son Dakika
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