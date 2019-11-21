Nijerya'da fidye için 6 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında 6 kişinin fidye için kaçırıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen bölge yetkilisi, Kaduna eyaletine bağlı İgabi bölgesine kimliği belirsiz kişilerce baskın düzenlediği ve 6 kişinin kaçırıldığını söyledi.

Kaçırılanların 2'sinin kadın olduğu bilgisini paylaşan yetkili, silahlı kişilerin kaçırılanların serbest bırakılması için 10 milyon naira (yaklaşık 158 bin lira) istediklerini kaydetti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

Kaduna eyaletinde, zaman zaman hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.