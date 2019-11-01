Son Dakika Haberleri: Nijerya'da kaçırılan 8 yolcu kurtarıldı
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Nijerya'da kaçırılan 8 yolcu kurtarıldı

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde otobüsten kaçırılan 8 yolcu kurtarıldı.

Nijerya'da kaçırılan 8 yolcu kurtarıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde otobüsten kaçırılan 8 yolcu kurtarıldı.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette düzenlenen operasyonda iki hafta önce otobüsten kaçırılan 8 yolcunun Gurguzu ormanında kurtarıldığını bildirdi.

Kurtarılanlar arasında bir çocuğun da olduğunu ifade eden Sabo, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Sabo, operasyonda 3 silahlı kişi ve önemli mühimmatların ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor. 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan ülkedeki sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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