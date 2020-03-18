Nijerya'da Lassa ateşi 20 can aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa ateşi 20 can aldı - Son Dakika

Nijerya'da Lassa ateşi 20 can aldı

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nı Bauchi eyaletinde, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Lassa ateşi 20 can aldı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nı Bauchi eyaletinde, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.

Bauchi Eyaleti Valisi Bala Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette salgın nedeniyle 4'ü sağlık personeli olmak üzere 20 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Salgın nedeniyle 6 sağlık personelinin de karantinaya alındığını aktaran Muhammed, salgına karşı önlem kapsamında Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) ile iş birliğinde yeni sağlık merkezi inşa edileceğini kaydetti.

Ocak ayından bu yana ülkenin 29 eyaletinde 856 Lassa ateşi vakası tespit edildi ve 164 kişi yaşamını yitirdi.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında 2019'da 129 kişi hayatını kaybetmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Nijerya, Afrika, Lassa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:51 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü         
11:25
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı         
09:31
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 01:39:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da Lassa ateşi 20 can aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]