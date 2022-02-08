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Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 40'a çıktı - Son Dakika

Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 40'a çıktı

08.02.2022 00:09
Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 40'a çıktı

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle 8 kişi daha yaşamını yitirdi.

Böylece ocak ayından bu yana salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a ulaştı. Aynı dönemde başkent Abuja'nın yanı sıra 11 eyalette 981 vaka tespit edildi.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

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Nijerya, Lassa, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 40'a çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 40'a çıktı - Son Dakika
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