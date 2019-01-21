Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Petrol Boru Hattında Patlama: 11 Ölü

Nijerya'da Petrol Boru Hattında Patlama: 11 Ölü

35 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Akwa Ibom eyaletinde petrol boru hattında meydana gelen patlamada 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Nijerya'da Petrol Boru Hattında Patlama: 11 Ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Akwa Ibom eyaletinde petrol boru hattında meydana gelen patlamada 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Akwa Ibom polis sözcüsü Odiko MacDon, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Ede Obuk bölgesindeki boru hattında bakım ve onarım çalışmaları sırasında patlama meydana geldiğini belirtti.

MacDon, patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını bilgisini paylaşan MacDon, olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildiğini ve patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:23 Kaynak: AA

Nijerya, Güncel
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