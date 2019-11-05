Nijerya'da üniversitede çatışma: 13 ölü
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ayingba bölgesindeki Kogi Üniversitesinde çıkan şiddet olaylarında ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:38 Kaynak: AA
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ayingba bölgesindeki Kogi Üniversitesinde çıkan şiddet olaylarında ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, üniversitede iki grup arasında çıkan çatışmada en az 13 öğrenci öldü. Yaralanan çok sayıda kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kogi Eyaleti Polis Sözcüsü Hakeem Busari, yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
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