Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 20 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, bugün Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi Kamerun açıklarında seyrine devam ediyor.

Nijerya 'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Lokoja" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 20 Ekim'de Türkiye 'de olması bekleniyor.

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