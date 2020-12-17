Nijerya kara sınırlarını yeniden açıyor - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya, gümrük kaçakçılığı ile mücadele kapsamında uzun süredir kapattığı kara sınırlarını ekonomik sıkıntısı nedeniyle yeniden açıyor.

Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed, başkent Abuja'da düzenlenen Federal Yürütme Konseyi toplantısına katıldı.

Ahmed, burada yaptığı konuşmada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin ülkenin kara sınırlarını yeniden açılmasını onayladığını belirtti.

İlk aşamada ülkenin güneybatı ve kuzeybatısındaki 4 sınırın yarından itibaren açılacağını duyuran Ahmed, diğer sınırların ise daha sonra açılacağını ifade etti.

Ahmed, ülkede pirinç gibi ürünlerin ithalatına getirilen kısıtlamaların devam edeceğini de söyledi.

Nijerya, yaklaşık 1,5 yıl önce ülkede gümrük kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadele etmek için tüm kara sınırlarını kapatmıştı.