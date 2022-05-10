Nijerya'nın Kano eyaletinde halkın temiz su kaynağı: Seyyar sucular - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'nın Kano eyaletinde halkın temiz su kaynağı: Seyyar sucular

10.05.2022 11:45

Nijerya'nın Kano eyaletinde el arabalı seyyar su satıcıları, halkın temiz suya ulaşabilmesinin tek adresi olarak biliniyor.

Nijerya'nın Kano eyaletinde el arabalı seyyar su satıcıları, halkın temiz suya ulaşabilmesinin tek adresi olarak biliniyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) verilerine göre, Nijerya'da yaklaşık 206 milyon nüfusun yüzde 86'sından fazlası güvenli içme suyuna erişemiyor.

Halkın büyük kısmının evinde su tesisatı bulunmayan ülkede, Kano gibi eyaletlerde artan nüfus ve elektrik sorunları nedeniyle kırsal alanlarda ve hatta şehir merkezlerinde yaşayan birçok kişi su kıtlığı yaşamaya devam ediyor.

Halk, içme suyu sağlanması için eyalet makamlarına acil müdahale çağrısında bulunuyor.

Su sıkıntısıyla karşı karşıya olan Kano eyaleti halkı için Hausa dilinde "mai ruwa" olarak bilinen seyyar su satıcıları seferber oluyor.

Eyalette neredeyse her mahallede sabahtan akşama kadar el arabasıyla su satan yüzlerce seyyar sucu, günde yaklaşık 30 kilometre yol katediyor.

"Su sıkıntısı onlarca yıldır büyük zorluk"

Kano eyaletinde 6 yıldır el arabasıyla su satan Mamman Fagge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su sıkıntısının onlarca yıldır büyük bir zorluk olduğunu belirtti.

Su satmak için her gün erken saatlerde yola düştüğünü anlatan Fagge, "Bidonla suyu alıp mahalleden mahalleye gezip satıyoruz. Bizim de suyu satın aldığımız yer var ve bazen su az geliyor o yüzden bidonu doldurmak için dakikalarca sırada beklemek zorunda kalıyorsun." dedi.

Fagge, bir bidon suyun fiyatının, bulunduğu yere göre 50-100 naira (1,80- 3,60 TL) arası değiştiğini kaydederek suyu, hanelere, pazarlara ve lokantacılara sattıklarını ifade etti.

Su sorununun eyaletin en büyük sıkıntılardan biri olduğunu dile getiren Fagge, su satma işinden memnun olmadığını söyleyerek "Ama ne yazık ki halkın çoğunluğu su sıkıntısıyla karşı karşıya. Yetkililerin sorunu doğrudan ele almalarının tam zamanı." dedi.

Mevcut arıtma tesisi artan nüfusun ihtiyacını karşılayamıyor

Kano Eyalet Su Kurulu Genel Müdürü Dr. Garba Kofar-Wambai, Kano'da yaşanan su sıkıntısı nedeniyle halktan özür diledi.

Kano'daki arıtma tesislerinin yaklaşık 2 milyon insana su sağlamak için onlarca yıl önce kurulduğunu kaydeden Kofar-Wambai, nüfusun şimdi 7 milyonu aştığını ve bunun da içme suyu talebinde artışa yol açtığını söyledi.

Nijerya'nın Kano eyaletinde halkın temiz su kaynağı: Seyyar sucular
Nijerya'nın Kano eyaletinde halkın temiz su kaynağı: Seyyar sucular
Nijerya'nın Kano eyaletinde halkın temiz su kaynağı: Seyyar sucular
Nijerya'nın Kano eyaletinde halkın temiz su kaynağı: Seyyar sucular

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... ASAT araç filosuna, 20 yeni araç kazandırıldı Son dakika haberleri... ASAT araç filosuna, 20 yeni araç kazandırıldı

Çocuklara Yardım Fonu, Nijerya, Kano, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'nın Kano eyaletinde halkın temiz su kaynağı: Seyyar sucular - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ilişki terapistinden yardım istedi
17:10 Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor
17:06 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da sığınmacı açıklaması: Ev sahibim Afgan
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
16:59 Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı
16:53 Acun Ilıcalı bir sonraki hedefini açıkladı: Gelecek sezon play-off potasında yer almak istiyorum
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
16:46 Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler: Partimiz hakkında teknik ve fiziki takip talimatı vermişler! Soylu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 17:48:26. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya'nın Kano eyaletinde halkın temiz su kaynağı: Seyyar sucular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement