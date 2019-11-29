Son Dakika Haberleri: Nijerya'nın Ogun eyaletinde kolera alarmı
Son Dakika Sağlık Nijerya'nın Ogun eyaletinde kolera alarmı - Son Dakika

Nijerya'nın Ogun eyaletinde kolera alarmı

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneybatısında kolera nedeniyle en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın Ogun eyaletinde kolera alarmı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneybatısında kolera nedeniyle en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ogun Eyaleti Sağlık Bakanlığı Sekreteri Dr. Ayinde Akinsanya, basına yaptığı açıklamada, eyalette 19 Kasım'da ilk kez tespit edilen kolera vakasının ardından 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin kolera teşhisiyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Halkın hastalık nedeniyle panik yaşadığını ifade eden Akinsanya, belirtilere rastlayanların hastanelere başvurması gerektiğini söyledi.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili biçimde yapılamaması salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, Nijerya, Afrika, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 29 Kasım 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Bin liralık indirim için yağmura aldırış etmeden saatlerce sıra beklediler Türkiye ile kriz yaşayan NATO'dan beklenmedik işbirliği toplantısı: 16 ülkenin temsilcileri İzmir'de buluştu Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 01:37:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'nın Ogun eyaletinde kolera alarmı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]