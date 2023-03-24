Nijeryalı vatandaşın unuttuğu valiz polisi alarma geçirdi...Olan biteni anlamadan uyumaya devam etti - Son Dakika
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Nijeryalı vatandaşın unuttuğu valiz polisi alarma geçirdi...Olan biteni anlamadan uyumaya devam etti

24.03.2023 11:16
Nijeryalı vatandaşın unuttuğu valiz polisi alarma geçirdi...Olan biteni anlamadan uyumaya devam etti

Nijeryalı vatandaşın unuttuğu valiz polisi alarma geçirdi.

Nijeryalı vatandaşın unuttuğu valiz polisi alarma geçirdi...Olan biteni anlamadan uyumaya devam etti

Üniversite kız öğrenci yurdu önünde bulunan valiz bomba imha uzmanı tarafından açıldı

Valizde kişisel eşyalar bulunurken, olan bitene tepki vermeden uyumaya devam eden köpek şaşırttı

ANTALYA - Antalya'da Nijeryalı bir vatandaşın üniversite kız öğrenci yurdu önünde unuttuğu valiz ekipleri alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından yapılan kontrolde valizde kişisel eşyalar bulunurken, polisi alarma geçiren olayda bir köpeğin valizin yanında uyumaya devam etmesi şaşırttı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Üniversitesi Üniversitesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; üniversitenin kız öğrenci yurdu önünde bulunan bir banka terk edilmiş bavul olduğunu gören öğrenciler, durumu özel güvenlik görevlilerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen güvenlik personeli, çevrede güvenlik önlemi alarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Valizin sahibine yönelik üniversite içerisinde araştırma yapan ekipler, 30 dakika süren araştırmada herhangi bir ize ulaşamadı. Bunun üzerine cadde araç ve yaya trafiğine kapatılarak, bomba imha uzmanlarına bilgi verildi.

Bomba imha uzmanının koruyucu elbise giyerek kontrol ettiği valizin içerisinden Nijerya nüfusuna kayıldı bir kimlik ve kişisel eşyalar bulundu. Polis ekiplerini alarma geçiren olayda valizin hemen yanında yatan bir köpeğin ise hiç duruşunu bozmadan uyumaya devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Yapılan kontrolün ardından valiz teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nijeryalı vatandaşın unuttuğu valiz polisi alarma geçirdi...Olan biteni anlamadan uyumaya devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijeryalı vatandaşın unuttuğu valiz polisi alarma geçirdi...Olan biteni anlamadan uyumaya devam etti - Son Dakika
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