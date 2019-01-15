Nikah Kıyıp Suriye Sınırına Göreve Gittiler
1 saat önce
Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) görevli olan ve yeni nikah kıyan çift, balayı yerine gönüllü olarak Suriye sınırına göreve gitti.
Van
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) görevli olan ve yeni nikah kıyan çift, balayı yerine gönüllü olarak Suriye
sınırına göreve gitti. Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) tarafından Suriye'de sürdürülen Fırat
Kalkanı Harekatı'na sağlık desteği vermek amacıyla Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) 1 doktor ve 5 sağlık personeli bugün dualarla uğurlandı. Suriye sınırında görev yapacak olan ekibin arasında yer alan Dilek Atalar Özgür ve Sinan Özgür
çiftinin ise Ekim ayında nikah masasına oturduğu, daha balayına gidemeden sınırda gönüllü olarak göreve gittikleri öğrenildi. Genç
çift, herkesten büyük takdir topladı. Sınırda 15 günlük görevin ardından genç çift tekrar görev yerleri Van'a dönecek. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:55 Kaynak: İHA
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